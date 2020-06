En visite dans une association, la reine Mathilde dispute une partie... de babyfoot avec des enfants (photos)

La reine Mathilde était ce matin en visite à La Baïne, située à Houtain-le-Val, en Brabant wallon. Elle a disputé une partie de babyfoot avec des jeunes de l'asbl.

La Baïne fait partie de l'asbl Amarrage, un service d'aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'association, située à Houtain-le-Val, a reçu ce matin la visite de la reine Mathilde. La Baïne accueille et accompagne des jeunes de 3 à 18 ans qui vivent dans une situation familiale difficile en mettant l'accent sur la prévention. L’équipe professionnelle travaille avec les enfants et les jeunes pour favoriser leur développement personnel et pour renforcer ou rétablir les liens avec leurs familles.

Lors de sa visite, la Reine s'est entretenue avec des jeunes qui se préparent à une vie autonome une fois qu'ils auront atteint l'âge de 18 ans. Elle a ensuite rencontré les plus jeunes enfants qui sont pris en charge au sein de leur groupe. La Reine attache une grande importance au bien-être mental des jeunes les plus vulnérables et notamment l’impact des mesures de confinement sur leur situation.

Notre souveraine a été invitée à disputer une partie de babyfoot, ce qu'elle n'a pas refusé. La reine Mathilde a même marqué un goal. "Merci de sauver mon honneur", a-t-elle ensuite dit à l'un de ses adversaires.