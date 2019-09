Exctinction Rebellion invite les Belges à occuper le jardin du Palais royal le 12 octobre

(Belga) Le mouvement Exctinction Rebellion invite tous les habitants de Belgique à occuper pacifiquement le jardin du Palais royal de Bruxelles le 12 octobre prochain, a-t-il fait savoir lundi. Ce sera le premier volet d'une série d'actions de désobéissance civile prévues dans la capitale d'ici au printemps 2020, pour alerter sur "l'état d'urgence climatique et écologique".

"Face à l'ampleur de la catastrophe climatique, écologique et sociale en cours, toute prétention à la neutralité est soit complètement irresponsable, soit purement suicidaire. Extinction Rebellion appelle tous les habitants de Belgique à braver l'interdiction de manifester dans la zone dite 'neutre' établie autour des institutions politiques fédérales, en venant occuper le jardin situé à l'entrée du Palais royal de Bruxelles, et à participer à un exercice de responsabilité citoyenne pour démontrer leur détermination et leur capacité à dépasser l'échec de leurs institutions politiques devenues délétères", a annoncé le mouvement international né au Royaume-Uni. Les participants sont invités à se munir d'une chaise. "Pendant toute la durée de l'occupation, une vingtaine d'assemblées se dérouleront en parallèle, accueillant chacune entre 30 et 50 personnes. Chaque assemblée traitera d'un aspect particulier de ce qu'il conviendrait de faire en Belgique pour agir contre la catastrophe climatique et écologique en cours. Les assemblées dureront aussi longtemps que nécessaire, se poursuivant jusqu'au lendemain s'il le faut", a précisé Extinction Rebellion. Les initiateurs veulent ainsi interpeller directement le Roi, pour qu'il sorte "de sa réserve constitutionnelle". Ils espèrent aussi pousser les gouvernements à reconnaître l'état d'urgence et à agir en conséquence. Exctinction Rebellion défend la mise en place d'assemblées de citoyens tirés au sort pour définir le contenu des plans à adopter afin de ramener nos modes de vie en-deçà des limites de capacité de la Terre. D'autres actions non violente de grande envergure suivront, prévient Exctinction Rebellion, à "l'exemple des actions menées en avril 2019 à Londres". Le mouvement affirme compter environ 2.000 membres en Belgique depuis son lancement en janvier 2019.