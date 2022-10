Exit les cheveux longs, la princesse Elisabeth opte pour une coupe plus courte (photos)

La princesse Élisabeth dit adieu à sa longue chevelure de sirène ! Ce vendredi 30 septembre 2022, elle est apparue avec une coupe plus courte lors d'une cérémonie officielle. En effet, c'est à cette date que la famille royale belge s’est rendue à l’École royale militaire de Bruxelles pour voir le prince Gabriel recevoir son béret bleu des mains de son père le roi Philippe.



Traditionnellement, le souverain a pour mission de remettre ce béret aux élèves-officiers du peloton dont fait partie intégrante le prince Gabriel. Hautement symbolique, la remise du béret bleu témoigne de la réussite des élèves à la phase d’initiation de six semaines au camp militaire d’Elsenborn, situé à l’est du pays.

Une cérémonie émouvante pour la famille royale

La princesse héritière de Belgique et sa mère, la reine Mathilde, étaient évidemment de la partie pour assister à ce grand moment de la vie du prince Gabriel. On imagine d'ailleurs que la princesse a été traversée par les mêmes sensations que son frère puisque deux ans plus tôt, elle a également reçu le béret des mains de son père.



C'est à cette occasion que la duchesse du Brabant a dévoilée sa toute nouvelle coupe de cheveux. Celle-ci a choisi de troquer sa longue chevelure ondulée contre un brushing court. Pour son nouveau look, la princesse a opté pour une robe-tailleur-manteau à imprimé prince-de-galles et double boutonnage. Côté accessoire, elle a accordé sa tenue à une pochette et des escarpins bordeaux. Un choix très élégant.



©BELGA



©BELGA