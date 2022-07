Fête nationale: le signe de paix sur la robe de la princesse Delphine qui ne passe pas inaperçu (photo)

Pour la deuxième fois, la princesse Delphine assistait au défilé civile et militaire de la fête nationale depuis les tribunes officielles. Assise avec son conjoint aux côtés de la princesse Astrid et du prince Laurent, sa tenue n'est pas passée inaperçue. Pour l'occasion, la fille du roi Albert II portait une robe rouge (comme celle de la princesse Elisabeth) mais avec un signe de paix : une colombe.

Comme l'année dernière, la demi-sœur du Roi Philippe a souhaité mettre en avant le travail d'un créateur belge. Si en 2021, elle avait choisi une robe aux motifs ethniques, cette année, elle a opté pour de la sobriété. L'artiste qui a réalisé sa robe est Pol Vogels. Un créateur qu'elle affectionne et qui lui permet de s'exprimer. Comme elle le disait à nos confrères de Sudinfo il y a quelques jours, "les vêtements permettent de faire passer des messages, et je voulais transmettre un message positif. Je voulais une tenue qui représente la paix et l’espoir, ce qui est très important avec l’actualité".



©BELGA