Fête nationale: la robe rouge de la princesse Elisabeth signée Victoria Beckham fait sensation (photo)

A chaque fête nationale, les tenues vestimentaires de nos reines et princesses sont très attendues. Et le moins, que l'on puisse dire, c'est que cette année, la robe rouge de notre future reine, Elisabeth, a fait sensation.

Du rouge vif pour Elizabeth

Si toutes les femmes de la famille royale ont opté pour une couleur unie dans des tons différents, c'est le rouge vif de la Princesse Elisabeth qui s'est fait le plus remarquer. Un choix audacieux mais peu étonnant : en tant que future reine, elle doit affirmer sa personnalité dynamique et moderne. Avec sa robe, la princesse portait un serre-tête également rouge pour retenir ses cheveux ainsi que des bijoux dorés géométriques et une pochette dorée rigide. Mais, de quelle signature provient la robe ?

Une robe signée Victoria Beckham

Comme l’a repérée Jelka Van Duyse, Elisabeth, 20 ans, a jeté son dévolu sur la marque de l'ancienne spice-girl. Du viscose, et une mini cape, sa robe provient de la collection printemps-été 2022 de la marque et coûte 990 euros (pour l'anecdote, on la trouve même soldée à 60% sur le site de la marque).Hasard ou pas, l’héritière du trône belge a choisi de porter une robe de Victoria Beckham, seulement quelques heures après l’annonce officielle du retour de la marque sur les podiums.