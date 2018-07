Fête nationale - Le couple royal a assisté à Bozar au concert en prélude à la Fête nationale

(Belga) Le roi Philippe, la reine Mathilde, la princesse Astrid et le prince Lorenz ont assisté, vendredi soir à 20H00, au concert en prélude à la Fête nationale au Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles.

Cet événement gratuit marque les 5 années de règne du Roi. Il affichait complet avant l'ouverture, les inscriptions ayant été faites en ligne et sur place à Bozar. D'une capacité de 2.200 places, la salle Henry Le Boeuf était comble. Le concert est offert par le Concours Reine Elisabeth, avec le soutien de la chancellerie du Premier ministre et de la Loterie nationale. Il est assuré par l'Orchestre national de Belgique sous la direction de Hugh Wolff. Il accompagne le jeune musicien biélorusse Ivan Karizna, cinquième lauréat du Concours Reine Elisabeth pour violoncelle 2017 et gagnant du prix Musiq'3 du public. Il a également reçu le troisième prix lors de la compétition internationale Tchaïkovski en 2011. Ivan Karizna a interprété avec l'orchestre national le Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns. "Short Ride in a Fast Machine" de John Adams et "La Mer" de Claude Debussy ont également été joués en prélude à la Fête nationale. (Belga)