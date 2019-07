Fête nationale - Plus de 1.500 personnes au bain de foule des souverains dans le parc de Bruxelles

(Belga) De 1.500 à 2.000 personnes, selon la police sur place, se sont rassemblées dimanche de 18h30 à 19h30 autour du grand bassin du parc de Bruxelles pour saluer le roi Philippe et la reine Mathilde à l'occasion des célébrations de la fête nationale.

Les souverains ont été accueillis en musique par la fanfare Moed en Vol Harding. Ils ont ensuite allés à la rencontre de deux pêcheurs de crevettes d'Oostduinkerke, accompagnés de leurs chevaux de trait. A l'occasion du 75e anniversaire de la libération, les membres du club de la 101e Airborne 326 engineers ont présenté quelques-uns des véhicules d'époque qu'ils ont restaurés. Les hommes portaient des uniformes datant de la Seconde Guerre mondiale et les femmes les tenues des mécaniciennes qui s'occupaient des avions sur les bases militaires. Cette division aéroportée américaine s'est distinguée durant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors du débarquement en Normandie en juin 1944 et à la bataille des Ardennes en décembre 1944. Le roi et la reine ont aussi visité le village de résistants recréé par le groupe de passionnés d'histoire Belga reconstitution. Ils se sont arrêtés un moment pour saluer les Noirauds. La Fédération belge des véhicules anciens a présenté trois voitures, dont une Mercedes-Benz ayant appartenu au roi Baudouin de 1959 à 1974. Le couple royal a encore rencontré des représentants de l'ASBL Sauvez Mon Enfant, qui réalise des projets pour améliorer l'accueil des enfants hospitalisés, et de l'association T21 Binche, qui vise à changer le regard porté sur la trisomie 21. La Fédération belge de Naginata a par ailleurs réalisé deux démonstrations du maniement d'une lance japonaise à lame courbe. La fédération sportive des pêcheurs francophones a également effectué des lancers de lignes dans le bassin central. Le roi et la reine ont sur leur trajet pris le temps d'aller à la rencontre du public. Certaines personnes avaient apporté des fleurs. L'Ordre souverain de la calotte a refermé la visite en chantant la Brabançonne, accompagné par la fanfare Moed en Vol Harding. Dans le même temps, la princesse Astrid et le prince Lorenz ont eux visité le village policier sur la place Poelaert. Le prince Laurent et la princesse Claire ont également pris un bain de foule en traversant l'allée centrale du parc de Bruxelles de 19h15 à 20h15. (Belga)