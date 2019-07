Fête nationale - Succès de foule inégalé au Resto national: 2.000 repas et 5.500 personnes pour la fête

(Belga) La cuisine du Resto national a servi dimanche après-midi pas moins de 2.000 moules-frites sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles, ont annoncé à la clôture les organisateurs. Un succès inégalé. En moyenne, 1.300 repas sont vendus à chaque édition. L'an dernier, les organisateurs étaient déjà montés à 1.700 repas.

Environ 5.500 personnes chantaient sur la place pour Bruxelles Zingt, le karaoké géant de l'Ordre de la Moustache qui referme le Resto national. L'ambiance était particulièrement joyeuse. La place était comble. Il s'agit de l'édition la plus fréquentée de l'événement. L'objectif de vendre cette année 250 repas à 1 euro pour les personnes les plus défavorisées a été atteint. Chaque convive pouvait participer à cette opération de solidarité en versant une contribution au moment de la réservation en ligne des repas ou en renonçant à sa caution lors de la remise des gobelets en plastique réutilisables. En comparaison, 150 moules-frites avaient été offerts à 1 euros pour la première édition du Resto national en 2012. Différentes animations ont rythmé le repas, à commencer par De Funfare, des musiciens de rue qui manient l'humour, et les Mignonettes, des majorettes d'âges très divers qui étaient accompagnées par la fanfare des Marolles. Dès 19H00, l'orchestre 'Rita et les Martins' a offert un bal musette composé de titres phares de la chanson française. (Belga)