Frédéric est devenu le coiffeur officiel de la reine Mathilde: "C'est un peu comme passer un examen: on réussit ou on rate"

Le Roi et la Reine mettent à l'honneur ce jeudi matin treize fournisseurs de la Cour. Neuf entreprises reçoivent un nouveau brevet nominatif et quatre autres entreprises font partie des petites nouvelles: le producteur de champagne Paul-François Vranken, l'horloger-joaillier Cosyns, l'artiste Caroline de Pierpont et le coiffeur de la Reine Frédéric Van Espen.

Ces entreprises recevront toutes un brevet de cinq ans lors d'une cérémonie d'une vingtaine de minutes, suivie d'une petite réception. Ce brevet veut récompenser la qualité et la régularité de leur travail. Une véritable reconnaissance, et une véritable vitrine aussi. Rencontre avec le coiffeur de la Reine, Frédéric Van Espen.

"C'est une fierté, un honneur. C'est la consécration de six années de travail. C'est une vraie reconnaissance pour les services rendus", nous confie le coiffeur Frédéric Van Espen. Il n'en revient toujours pas. Il va être récompensé pour son talent et même après six années, il prend toujours autant de plaisir à coiffer la Reine: "C'est à dire qu'on n'a pas l'occasion de placer un diadème et faire un beau chignon avec du volume tous les jours. Au niveau créatif, c'est très intéressant. Cela m'arrive de devoir faire un beau chignon et d'être un peu stressé parce qu'on travaille avec son coeur et ses tripes et on veut vraiment donner le meilleur".

Frédéric van Espen se souvient très bien de sa première rencontre avec la reine Mathilde qui était à l'époque encore princesse: "C'est un peu comme passer un examen: on réussit ou on rate. C'était un contact très chaleureux, très agréable."

En tant que fournisseur, l'entreprise peut utiliser les armoiries mais Frédéric ne les affichera pas sur sa vitrine: "Je pense que le fait d'être dans un métier de service, si on l'affiche, cela peut faire peur à certaines personnes, donc je préfère jouer la carte de la discrétion."