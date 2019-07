"Vous me gâtez à chaque fois!", lance la reine Mathilde à Huguette, fan inconditionnelle de la famille royale (vidéo)

Plus de 1.000 personnes se sont rassemblées autour de la cathédrale Saints-Michel-Et-Gudule ce dimanche matin. Toutes voulaient apercevoir la famille royale. Huguette, elle, a même eu l'occasion de complimenter la reine Mathilde sur son chapeau.

Comme chaque année, Huguette, fervente fan de la famille royale, était aux premières loges pour accueillir les souverains dès leur sortie de la cathédrale après le traditionnel "Te Deum". Coiffée de son plus beau chapeau, Huguette a offert un florilège de bouquets de fleurs à chaque membre de la famille royale.





Presque des retrouvailles



La dame a même échangé quelques mots avec la reine Mathilde, dont les bras étaient chargés de bouquets. La Reine l'a tout de suite reconnue : "Vous me gâtez à chaque fois", lui a-t-elle glissé.

Huguette, émue, a tenu à complimenter la reine. "Vous êtes splendide !", s'est-elle exclamée. "Vous êtes aussi splendide", a rétorqué la reine.

Enfin, Huguette n'a pas pu s'empêcher de remarquer la coiffure de la souveraine : "Vous avez un beau chapeau !", lui a-t-elle lancé, réjouie. Il faut dire que pour Huguette, le chapeau est presque sacré. "C'est une fête, on a besoin de mettre un chapeau pour notre famille royale", a-t-elle confié, tremblante d'émotion, à la suite de son échange avec la reine.





"Je suis ici depuis 5 heures 59 ! J'étais la première !"



Huguette n'est pas la seule Belge qui tenait à montrer son attachement à la famille royale, ce matin. D'autres fans expliquent s'être levés tôt pour être certains d'apercevoir la famille royale. "Je suis ici depuis 5 heures 59 ! J'étais la première", précise une spectatrice. "C'est chouette, parce que les enfants étaient tout petits, et maintenant ils sont déjà adultes, surtout la Princesse Elisabeth."



"Il ne faut pas passer à côté de ça", affirme une autre citoyenne. "Ça fait partie de notre histoire, et c'est quand même très important."