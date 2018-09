L'étonnante réponse du prince Laurent donnée à des journalistes qui l'interrogeaient sur l'état de santé de sa maman

C'est une mésaventure surprenante que nous relate ce matin le groupe Sud Presse. Hier, les rédactions du pays étaient en alerte à l'annonce d'un malaise de la reine Paola de Belgique, 81 ans, lors d'un séjour à Venise. En quête d'informations sur l'état de santé de l'épouse du roi Albert, la rédaction de Sud Presse décide de contacter par téléphone son fils, le prince Laurent. Un appel auquel il répond rapidement. Et Sud Presse de relater dans ses colonnes cet échange qui a pris une tournure assez inattendue.

En effet, "ironie de l'agenda", le prince était en train de travailler sur la procédure qu'il compte intenter devant le conseil d'Etat concernant sa dotation. (Fin mars, la Chambre avait approuvé une réduction de 15% de la dotation du prince Laurent, pour sanctionner sa participation en uniforme de l'armée à une réception de l'ambassade de Chine, sans en avoir reçu l'autorisation préalable requise. Le prince Laurent va contester devant le Conseil d'État la réduction de sa dotation que lui a infligée la Chambre. )

Et sur l'état de santé de sa maman? Le Prince en touchera un (petit) mot, en précisant qu'il a pris de ses nouvelles et qu'elle allait être rapatriée... Avant de se relancer sur le sujet de la procédure qu'il prépare pour le conseil d'Etat. Et de qualifier les démarches qui ont été entreprises à son égard de "pathétiques".