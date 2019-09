La Belgique se distingue à la Biennale de Venise: la reine Mathilde est venue admirer le travail des artistes

RTL INFO revient sur le déplacement express de la reine Mathilde à Venise vendredi. Le voyage a été largement suivi par la presse italienne. La Biennale, qui met à l’honneur l’art contemporain, s’est ouverte le 11 mai dernier. Les artistes belges s’y sont particulièrement distingués cette année. Et grâce à la visite royale, ils ont bénéficié d’un coup de projecteur supplémentaire. Amélie Schildt et Emmanuel Tallarico étaient sur place pour RTL INFO.

De sombres automates pour faire réfléchir sur notre société: dans le pavillon belge de la Biennale, tout un petit monde est installé par un duo d'artistes bruxellois, Jos de Gruyter et Harald Thys. La Reine Mathilde a découvert avec eux leur étrange univers, qui a reçu la mention spéciale du jury.

Pendant 6 mois, Venise se dédie à l'art contemporain. La Belgique est particulièrement visible pour cette édition. L'artiste anversois Luc Tuymans a pris ses quartiers au prestigieux Palazzo Grassi, une étape incontournable de la visite royale. Plus de 80 œuvres de ce peintre considéré comme l'un des plus influents à l'étranger sont exposées. Pour lui, la présence de la reine à la Biennale est bien plus que symbolique.

Toujours plus populaire, la Biennale de Venise est une vitrine d'exception pour les artistes. Plus de 600.000 visiteurs se pressent pour admirer les œuvres venues de 89 pays.