La confidence de la princesse Astrid sur son mariage il y a 38 ans

Dans 8 jours, la fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz dira "oui" à son fiancé, William Isvy. Le couple se mariera à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Mais avant ça, le mariage civil se tiendra à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. De quoi rappeler quelques souvenirs aux parents de la future mariée…

"On est si heureux du mariage de notre fille avec notre beau-fils qui est vraiment fantastique. C’est vraiment une joie énorme", a déclaré la princesse Astrid lors d’une conférence de presse ce vendredi à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.

Dans 8 petits jours, Maria Laura, 34 ans, dira "oui" à son fiancé, William Isvy. Le mariage se tiendra en effet le samedi 10 septembre prochain, à Bruxelles. D’abord à l’Hôtel de Ville de Bruxelles pour le civil et ensuite à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule pour la cérémonie religieuse.

Et le célèbre balcon donnant sur la Grand-Place de Bruxelles à de quoi rappeler quelques souvenirs aux parents de la future mariée… Le 22 septembre, cela fera en effet 38 ans que la princesse Astrid et le prince Lorenz se sont mariés. L’occasion, lors de la conférence de presse, de partager des anecdotes de ce grand jour. "Un jour merveilleux, a confié Astrid. Même s’il pleuvait… Mais on dit ‘mariage pluvieux, mariage heureux’". Ce qu’elle confirme aujourd’hui.

Et de poursuivre : "Si, vraiment, je devais recommencer, certains petits détails seraient différents, mais avec la même personne." Ce à quoi le prince Lorenz n’a pas manqué de réagir avec une pointe d’humour : "C’est mon jour de chance."