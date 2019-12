La famille royale de Belgique partage un portrait inédit pour ses vœux de fin d'année (photo)

Eléonore, Emmanuel, Gabriel et Elisabeth posent avec leurs parents, Mathilde et Philippe de Belgique. Un portrait de famille lumineux, pris dans les jardins du Palais Royal de Bruxelles. La photo a été partagée sur la page Facebook et le compte Twitter de la famille royale pour célébrer les fêtes de fin d'années. "Joyeux Noël et bonne Année", est-il écrit sobrement en légende de cette image.

Si cette photo a été dévoilée aujourd'hui, elle a été prise le jour de la célébration des 18 ans de la princesse Elisabeth, le 28 octobre 2019.