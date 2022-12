La famille royale dévoile sa traditionnelle photo à l'approche des fêtes

Comme chaque année, à l'approche des fêtes de Noël et nouvel an, la famille royale belge a dévoilé sa traditionnelle photo de famille. Tout sourire, le Roi, la Reine et leurs quatre enfants posent côte à côte. À leurs pieds, se trouvent leurs deux adorables chiens.

La princesse Élisabeth, Duchesse de Brabant, est vêtue d'une longue tenue blanche. Elle affiche un large sourire, entourée de ses deux frères cadets. Eléonore, 14 ans, porte également une tenue dans les tons clairs. Mathilde est assortie à ses deux filles avec une robe blanche.

À leurs côtés, le roi Philippe, Gabriel et Emmanuel, tous les trois vêtus d'un costume sombre, avec des cravates différentes pour chacun d'eux.



© Palais royal/Bas Bogaerts