La famille royale en balade en province de Luxembourg pour soutenir le tourisme (photos)

Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de leurs quatre enfants, du roi Albert et de la reine Paola, ont visité la province de Luxembourg dimanche.

Le Roi, la Reine, leurs enfants et le roi Albert et la reine Paola se sont rendus au point de vue du Tombeau du Géant, en province de Luxembourg. Ils ont ensuite marché jusqu'au bord de la Semois, durant 4 km (sans le roi Albert et la reine Paola).

Accompagnés d'un guide, les souverains ont pu bénéficier d'informations sur la région qu'ils ont traversée. Enfin, ils ont conclu leur parcours à l'abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, à Cordemois. Le Tombeau du Géant est situé à Botassart, près de Bouillon, et fait partie du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne depuis 2016. Son nom trouve son origine dans la légende d'un héros gaulois de grande taille qui, après avoir été défait lors d'une bataille, refusa d'être capturé par les Romains et se jeta du "rocher des Gattes". Les habitants de Botassart auraient ensuite retrouvé son corps avant de l'enterrer au sommet de la colline entourée par la Semois.

Par cette excursion, les souverains souhaitent apporter leur soutien au secteur touristique belge. Samedi, ils avaient déjà visité Bokrijk, dans la province du Limbourg.