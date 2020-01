La princesse Astrid est au Népal: voici l'objectif de son voyage (vidéo)

La princesse Astrid est arrivée au Népal pour y visiter les projets de l'Action Damien. La sœur du roi Philippe, présidente d'honneur de l'organisation, est là pour marquer son soutien aux équipes locales et mieux faire connaître le travail de l'ONG au public népalais et belge, ainsi qu'aux autorités népalaises. Cette visite coïncide avec le lancement des campagnes 2020 d'Action Damien (weekend du 24/1-26/1). Le prince Lorenz fait également partie du voyage.

Il était initialement prévu que le couple princier transite par Dubaï avant d'atterrir à Katmandou, au Népal. Mais à la demande du Palais, et en raison de la situation sécuritaire en Iran, les vols ont été déroutés via Bangkok. La Princesse visitera les projets humanitaires de l'Action Damien dans divers endroits au Népal, où elle rencontrera notamment des malades de la lèpre et de la tuberculose. Elle s'entretiendra aussi avec le président népalais, les ministres de la Santé, des Affaires étrangères et de la Défense. Enfin, Astrid saisira l'occasion de son passage à Katmandou pour plaider au plus haut niveau en faveur de l'adhésion du Népal à la Convention d'Ottawa contre les mines antipersonnel.