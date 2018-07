La princesse Astrid et le prince Lorenz à la cathédrale de Liège

(Belga) La princesse Astrid et le prince Lorenz se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul à Liège ce 21 juillet, à l'occasion du Te Deum donné en ce jour de fête Nationale. Une centaine de personnes attendaient les membres de la famille royale sur la place. La princesse n'a pas manqué de saluer le public et d'échanger avec les citoyens.

Tandis que le Roi et la Reine assistaient au Te Deum à Bruxelles, la princesse Astrid et le prince Lorenz ont fait le déplacement jusqu'à Liège. A leur arrivée place Cathédrale, en plein centre-ville, la princesse Astrid a salué les militaires sur l'air de la Branbançonne, jouée par l'orchestre de la Musique Royale de la Force Aérienne, qui ne joue le 21 juillet qu'en présence d'un membre de la famille royale. La célébration a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de la province de Liège, en présence des autorités politiques, militaires, judiciaires, académiques et des associations patriotiques. Les citoyens ont également marqué leur intérêt pour la cérémonie, la cathédrale affichant complet. Monseigneur Delville est revenu sur les malheureux évènements qui ont marqué la Ville de Liège et la police dernièrement. Les membres de la famille royale ont quitté la Cité Ardente en début d'après-midi pour se rendre à Bruxelles, où ils assisteront au défilé militaire puis à la fête au Parc. (Belga)