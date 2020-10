La princesse Delphine évoque la réaction de son père, le roi Albert à sa rencontre avec Philippe

La princesse Delphine a accordé un long entretien au magazine "60 minutes" diffusé en Australie sur son histoire, dans lequel elle s'exprime sur le combat qu'elle a livré pour être reconnue comme la fille du roi Albert. Elle évoque comment sa mère, lui a annoncé à l'âge de 17 ans qui était son père, terrifiée par le fait que la jeune adolescente l'apprenne par quelqu'un d'autre et par le fait que cela cause une crise majeure dans le pays.

Ensuite, Delphine fait les louanges de la justice belge. "Ce qui me rend extrêmement heureuse, c'est comment le système judiciaire a traité mon affaire. La justice belge est formidable. Ils m'ont écouté. Ils ont accepté que ma situation était difficile et que cette situation ne devait pas être acceptée. Cela m'a donné une énorme dose d'espoir. Je me suis sentie en vie de nouveau. Cela ne m'a pas donné de l'amour de mon père ou peut-être de mes frères et soeurs, mais je me suis sentie écoutée, respectée et soulagée. Je pouvais exister."

La princesse Delphine est revenue dans le journal flamand HLN sur le communiqué publié par le roi Albert qui s'est dit "ravi" de la rencontre qu'elle a eu avec son fils, le roi Philippe, qui est le frère de Delphine. "On dirait que toutes les pièces du puzzle s'assemblent", a-t-elle répondu.

Va-t-elle bientôt rencontrer son père biologique, le roi Albert? "C'est privé", a-t-elle répondu.