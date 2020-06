La princesse Elisabeth de Belgique dans le classement Vogue des princesses les plus élégantes du monde

La princesse Elisabeth de Belgique a été sélectionnée parmi les princesses les plus élégantes du monde par la "bible" de la mode, le magazine britannique de Vogue.

"Le style vestimentaire de la princesse héritière belge de 18 ans est comparable à celui de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge", selon Vogue.

Et de développer: "Elle porte régulièrement des créations féminines de créateurs belges, ainsi que des manteaux-ceintures pour les événements formels, avec des bijoux subtils et des accessoires assortis pour compenser son look", a déclaré le magazine.

Ce n'est pas la première fois que les médias internationaux braquent les projecteurs sur l'héritière du trône.

Le mois dernier, le Daily Mail a fait l'éloge de ses tenues et a également souligné des similitudes avec Kate Middleton. "Elles privilégient toutes les deux un style simple, chic et féminin", écrivait le tabloïd, ajoutant qu'elles sont "formelles, mais pas étouffantes".

Récemment, la publication d'une photo de la princesse s'entraînant pour rejoindre l'école Royale Militaire a suscité un effet commercial inattendu: des centaines de commandes ont été passées par des particuliers pour la société de vêtements qu'elle portait. La marque en question ayant même du mal à suivre.

Les autres princesses qui ont fait la liste de Vogue étaient la princesse Leonor d'Espagne, la princesse Charlotte de Cambridge, la princesse Iman Bint Abdullah de Jordanie et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas.