La princesse Elisabeth participe avec ses parents à des discussions sur la guerre en Ukraine (photos)

La Princesse Elisabeth de Belgique suit de près la guerre en Ukraine, comme en attestent des photos partagées par les comptes officiels des réseaux sociaux de la Monarchie belge. Le Roi, la Reine et la Princesse Elisabeth ont discutent avec 4 experts issus du monde académique sur la situation actuelle en Ukraine. Les éléments déclencheurs du conflit et ses répercussions ont été au cœur des discussions.

La jeune femme de 20 ans, actuellement étudiante à l'université d'Oxford en Angleterre, est en Belgique depuis quelques jours. Elle s'est rendue dimanche dernier avec son père, le Roi Philippe, sur les lieux de la catastrophe de Strépy-Bracquegnies et est de plus en plus impliquée dans les activités de ses parents.