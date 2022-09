La princesse Élisabeth signe le livre de condoléances en hommage à Elizabeth II: "une source d’inspiration"

Depuis l'annonce du décès de la reine Elizabeth II, les hommages se succèdent. Et notre princesse héritière Élisabeth ne déroge pas à la règle. La future reine s'est rendue ce lundi 12 septembre à l'ambassade britannique de Belgique pour signer le registre de condoléances.



En anglais, la princesse Elisabeth a écrit dans le livret : "Sa Majesté, la reine Elizabeth II a été un modèle et une source d’inspiration pour nombre d’entre nous, quels que soient les âges. Je me joins aux millions de personnes dans le monde entier qui font le deuil d’une personnalité extraordinaire, dont l’exemplarité a eu un impact profond sur les jeunes générations. Que son âme repose en paix."



La fille aînée du roi Philippe n’a pas oublié de rendre ses hommages au nom de ses parents également. Elle écrit : "Au nom du roi Philippe et de la reine Mathilde, je souhaiterais exprimer mes sincères condoléances à la famille royale et le peuple du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth."



Agée de 20 ans, la princesse Élisabeth a déjà une forte attache aux terres britanniques. En effet, elle y a séjourné en 2018 lorsqu'elle a rejoint l’UWC Atlantique College, un pensionnat situé au pays de Galles, dont elle est ressortie avec son baccalauréat international en poche, en 2020. D'ailleurs, en 2021, après une année à l’armée, la duchesse Brabant a choisi d'étudier l'histoire et la politique au Lincoln College de l’université d’Oxford.



Dans un tweet publié sur son compte, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique, Martin Shearman, a exprimé toute sa gratitude envers la jeune héritière. "Un grand honneur de recevoir SAR la princesse Elisabeth à la résidence britannique aujourd'hui lorsqu'elle a signé le livre de condoléances pour SM la reine Elizabeth."



L'ambassade britannique est située au 17 de la rue Ducale à Bruxelles. Le registre est ouvert de 9h à 18h depuis ce vendredi et sera disponible tous les jours ouvrables jusqu'aux obsèques. Un registre est également disponible en ligne sur le site de la monarchie britannique.