La princesse Elisabeth termine son année dans un collège du Pays de Galles ce vendredi: quelles études va-t-elle entreprendre?

"Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, clôture son cycle de scolarisation au sein du UWC Atlantic College le 23 mai", a annoncé le Palais Royal. La princesse, qui a fêté ses 18 ans à l'automne dernier, a passé une année dans cette école du Pays de Galles au Royaume-Uni où elle aura pu parfaire son anglais.

L'heure d'entamer les études supérieures est désormais venu. Que va-t-elle faire ? Le 31 août 2020, elle rejoindra l’Ecole Royale Militaire (ERM) pour y suivre une formation d’un an en sciences sociales et militaires. "En rejoignant l’ERM, la Princesse s’inscrit dans une longue tradition de la Famille Royale", a précisé le Palais.

C'est le roi Léopold II qui a instauré la tradition d'envoyer les princes de Belgique accomplir une partie de leurs études supérieures à l'ERM.

Sur son site internet, l’École Royale Militaire précise qu'elle est "un établissement militaire d’enseignement universitaire, chargé de la formation académique, militaire et la formation physique de base des futurs officiers, et avec la formation continue des officiers au cours de leur carrière dans la Défense."

Nul doute que la duchesse de Brabant pourra demander des conseils avisés à son père le prince Philippe qui a fréquenté l'établissement en 1978 et y est devenu Général-Amiral, à son oncle Laurent, qui y est devenu Capitaine

de vaisseau et qui est de la promotion de 1983, ou alors plus récemment à son cousin Amedeo, le fils de la princesse Astrid, qui y était en sous-lieutenant dans la réserve en 2005.