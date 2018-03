La princesse Elisabeth va quitter la Belgique: l'héritère du trône ira à l'école au Pays de Galles

Petite révolution au palais royal: la princesse Elisabeth poursuivra sa scolarité en Royaume-Uni. Elle a réussi les épreuves de sélection organisées par le Comité belge des United World Colleges (UWC). Dès le mois d’août, elle prendra donc le chemin de l’UWC au Pays de Galles pour décrocher un bac international en 2020.



Fondée en 1962 et encouragée par Lord Mountbatten, puis par son neveu le prince Charles, l’école est réputée progressiste et libérale. Elisabeth y soufflera ses 17 bougies le 25 octobre et fera la connaissance de 350 étudiants venus de 90 pays.





Une première pour un héritier au trône belge si jeune



C’est la première fois qu’une princesse héritière poursuit ses études aussi jeune à l’étranger. Son père avait accompli un cursus au Trinity College de l’Université d’Oxford, puis à l’Université de Stanford en Californie. Avant Elisabeth, le prince Amedeo (fils aîné de la princesse Astrid) avait accompli les trois dernières années de ses études secondaires au collège de Sevenoaks School dans le Kent.



Elisabeth sera un jour une parfaite souveraine polyglotte puisqu’elle a fait ses études en néerlandais, parle le français, possède de bonnes notions d’allemand et sera bientôt fluent en anglais.



L’idée de l’éloigner du pays pour poursuivre sa scolarité à l’étranger (notamment pour l’éloigner de la pression médiatique belge) était dans l’air, il n’empêche qu’elle survient très vite. Il reste à voir comment Mathilde (réputée pour être une maman-poule) vivra l’éloignement avec sa fille aînée.