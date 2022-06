La reine acclamée au balcon de Buckingham palace pour ses 70 ans de règne

(Belga) Elizabeth II est apparue jeudi au célèbre balcon du palais de Buckingham à Londres au premier jour des célébrations de ses 70 ans de règne, acclamée par des dizaines de milliers de personnes.

La souveraine de 96 ans, vêtue d'une tenue mauve et s'appuyant sur une canne, était accompagnée du duc de Kent, colonel des Scots Guards, un des régiments d'élite de la garde royale britannique, qui a salué les participants du défilé militaire annuel du "Salut aux couleurs". La souveraine doit revenir sur le balcon un peu plus tard, vers 14h00, pour un survol aérien de la Royal Air Force, cette fois accompagnée par les membres de la famille royale qui ont des fonctions officielles et leurs enfants. (Belga)