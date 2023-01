La reine Mathilde a 50 ans ce vendredi: le Palais publie des photos inédites à cette occasion

Ce 20 janvier, la reine Mathilde fête ses 50 ans. A cette occasion, le Palais royal partage de nouvelles photos de Sa Majesté. Les clichés ont été pris au Château de Laeken.







Palais royal - Michel Gronemberger



Née à Uccle le 20 janvier 1973, Mathilde d'Udekem d'Acoz a dit oui à Philippe de Belgique, alors prince et héritier du trône, le 4 décembre 1999. Elle est devenue princesse de Belgique et duchesse de Brabant par son union avec le fils du roi Albert.



C'est le 21 juillet 2013, après l'abdication de son beau-père, que l'épouse de Philippe, alors devenu Roi des Belges, est devenue Reine.



Le couple royal a quatre enfants: la princesse Élisabeth, née le 25 octobre 2001, le prince Gabriel, né le 20 août 2003, le prince Emmanuel, né le 4 octobre 2005 et la princesse Éléonore, née le 16 avril 2008.



© Palais royal - Michel Gronemberger