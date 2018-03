La reine Mathilde a assisté à la cérémonie marquant les 20 ans de Child Focus à Genval

(Belga) La reine Mathilde s'est rendue jeudi au Château du Lac à Genval (Rixensart), où l'association Child Focus a organisé une cérémonie pour marquer ses 20 ans d'existence. L'occasion pour l'association de rappeler qu'elle a contribué, depuis sa fondation, au retour de près de 20.000 enfants dans leur famille.

Les responsables ont notamment indiqué que la famille royale - la reine Mathilde est présidente d'honneur - a toujours été aux côtés de l'association. Ils ont également remercié le comité des parents "qui ont transformé une inconcevable douleur en un outil de protection des enfants". Child Focus avait choisi Genval pour rappeler la signature, à cet endroit il y a vingt ans, de la "Charte de Genval" par vingt-cinq parents et proches d'enfants disparus et assassinés. Il s'agit de l'acte de base de Child Focus. L'association, comme l'ont rappelé différents témoins jeudi à Genval, s'est développée et travaille tant en soutien des parents qu'en collaboration avec les autorités, et sensibilise également le grand public. Elle est également active en matière de prévention, notamment face aux risques d'Internet pour les enfants. Présent également à Genval, le ministre fédéral de la justice, Koen Geens, a indiqué que Child Focus fournissait un travail indispensable et innovant, en jetant un pont entre la société civile et les autorités civiles et judiciaires. Il a également rappelé que Child Focus avait été désigné comme point de contact pour la lutte contre la pédopornographie, grâce à une initiative innovante du parlement qui a approuvé cette collaboration à l'unanimité.