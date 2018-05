La reine Mathilde assiste à la procession de la Vierge Marie à Hal

(Belga) La reine Mathilde a assisté dimanche à la procession de la Vierge Marie à Hal à l'occasion de l'année du jubilé "Hal, 750 ans Ville mariale". La procession a été modernisée. Le caractère religieux d'autrefois a cédé la place à thèmes de société tels que la crise des migrants.

La procession de la Vierge à Hal est une ode à la Vierge noire de Hal et est organisée tous les deux ans. La Vierge se trouve à Hal depuis 750 ans. Environ 8.000 personnes ont assisté au défilé, parmi eux se trouvait la Reine. Près 850 figurants ont pris part à l'évènement. "Pour cette édition spéciale, la procession a été élargie mais aussi modernisée", explique le secrétaire de la Confrérie de Notre-Dame de Hal, Bart De Schrijver. "Jusqu'à présent, l'aspect religieux a primé avec des scènes de la vie de Marie. Nous avons modernisé la procession avec des thèmes de société actuels tels que les réfugiés et l'écologie. Avec cette approche, nous avons clairement attiré plus de jeunes." (Belga)