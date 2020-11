La reine Mathilde au sujet du roi Philippe: "On forme une équipe solide"

La reine Mathilde n’accorde que rarement des interviews à la presse. Avec tout un dispositif de respect des gestes barrières, elle nous a accordé une interview exceptionnelle afin de revenir sur son engagement pour les personnes les plus vulnérables, et notamment les jeunes.

Il y a 20 ans, la toute jeune princesse Mathilde créait un Fonds en son nom: le "Fonds princesse Mathilde", mis sur pied grâce aux dons récoltés lors de son mariage, un an plus tôt. A l’époque, elle expliquait vouloir porter la voix de ceux qui ne peuvent pas s‘exprimer dans notre société. Chaque année, le Fonds, désormais "Fonds Reine Mathilde", finance des projets qui permettent aux jeunes les plus fragilisés de s’épanouir et de trouver leur place. Une initiative d’autant plus importante pendant cette période de confinement, pleine de bouleversements pour les jeunes. La Reine n’a pas cessé de travailler pour autant. Entre conférences virtuelles, appels vidéos, et visites de terrain sous haute sécurité sanitaire.

Face à Amélie Schildt, la reine Mathilde explique à quel point cet engagement lui est venu naturellement, elle qui était déjà tournée vers les autres bien avant son mariage, en tant que logopède. Et dans son engagement, elle peut compter sur un soutien infaillible: celui de son époux le roi Philippe. Face à Amélie Schildt, la reine confie avec enthousiasme: "On forme une équipe solide, et ça c'est quelque chose qui est le fruit de nos 20 ans de mariage. Et espérons que ça continuera comme ça les 20 prochaines années!"

Découvrez tous les détails de cette interview en tête à tête, dans l’émission Place Royale, ce samedi 27 novembre à 18h sur Bel RTL.

