La reine Mathilde à Louvain pour rendre visite à l'Association belge des sciences psychologiques

La reine Mathilde s'est rendue jeudi à Louvain, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Association belge des sciences psychologiques (BAPS).



Après avoir été accueillie avec un bouquet de fleur, la reine a prononcé un bref discours devant le public présent, composé de jeunes chercheurs scientifiques de toutes les régions du pays et de tous les domaines de la psychologie.

La reine Mathilde - titulaire elle-même d'une maîtrise en psychologie - a ensuite assisté à une partie de la conférence annuelle de la BAPS. Cette partie de la conférence était axée sur les jeunes universitaires et les doctorants. "Nous avons reçu la demande explicite du Palais de voir la Reine participer à une activité avec des jeunes", explique Vera Hoorens de la BAPS.

"Nous pensons qu'il est très important qu'elle puisse être présente avec nous aujourd'hui, et c'est particulièrement appréciable qu'elle soit si préoccupée par le bien-être des jeunes." Après la conférence, la Reine s'est entretenue avec sept jeunes chercheurs. Ils ont expliqué leurs projets scientifiques. Au total, la reine Mathilde est restée environ deux heures sur place.