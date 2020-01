La Reine Mathilde est à Liège et visite une entreprise de prêt-à-porter: "On est très fiers"

La Reine Mathide est en province de Liège ce mercredi. Elle visite une maison de repos à Lincent, l'entreprise BioWanze et le siège de la marque de vêtements J&Joy à Waremme.

Elle devait être accompagnée du Roi Philippe mais il est absent, puisqu'il est au sultanat d'Oman pour rendre hommage au sultan qui vient de mourir.

Dans les bureaux de J&Joy, la Reine a posé beaucoup de questions, d'après nos observations, car elle s'intéresse au milieu de la mode. "Je ne sais pas pourquoi elle nous a choisi. Après, on a peut-être des bonnes idées, on est une jeune entreprise même si on a déjà 10 ans, l'air de rien. Le prêt-à-porter, ce n'est pas un métier courant en Belgique. En tout cas, on est très fiers", nous a confié Pierre Hamblenne, le patron de la marque liégeoise.

Elle termine sa tournée par un bain de foule sur la place de Huy.