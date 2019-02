La reine Mathilde est arrivée au Mozambique en tant qu'ambassadrice des Nations Unies

Après seize heures de voyage, la reine Mathilde est arrivée au Mozambique. Cette mission sera effectuée en sa qualité de Défenseur des Objectifs de développement durable des Nations Unies. La Reine y rencontrera les communautés locales et encouragera les initiatives et les partenariats qui ont un impact réel sur la vie quotidienne de la population.



La souveraine accordera une attention particulière aux activités visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, la prévention des violences à leur encontre, l'éducation de qualité ainsi que la santé. Au Mozambique, la moitié de la population vit sous le seuil absolu de pauvreté et une femme sur deux est victime de violence et d'agressions sexuelles, y compris dans le cadre conjugal, rappelle le CNCD 11.11.11.

S'ajoute à cela une progression préoccupante du harcèlement à l'école à l'encontre des élèves filles. La Reine s'entretiendra notamment avec le ministre de l'Economie et des Finances Adriano Afonso Maleiane, ainsi qu'avec Mme Cidália Chaúque Oliveira, ministre du Genre, de l'Enfance et de l'Action sociale. La souveraine rendra visite à l'association socio-culturelle Horizonte Azul, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans les faubourgs de la capitale Maputo. La découverte d'un projet de désalinisation ainsi que d'une exposition thématique sur l'évolution de l'eau sont aussi au programme de l'épouse du Roi.

L'hôpital du district de Chokwé, spécialisé dans les soins de santé mentale, accueillera également la reine Mathilde. La souveraine s'intéressera aussi à plusieurs projets en rapport avec le changement climatique. En fin de séjour, la Reine prendra la parole à l'université UEM de Maputo, où sera abordé le futur du Mozambique dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU.





Amélie Schildt et Michel Herinckx vous feront vivre cette visite.