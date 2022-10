La reine Mathilde fêtera son 50ème anniversaire en janvier. Une occasion qu'elle a décidé de fêter avec la population. Ce vendredi, elle marche 15 kilomètres avec des personnes qui s'investissent dans des organisations en faveur de la santé mentale.

Pour la huitième fois, la Reine Mathilde a organisé une randonnée. Ce vendredi matin, elle est arrivée coiffée d'un chapeau kaki sur la tête et chaussée de bottes. La Reine va parcourir 15 kilomètres dans la grande forêt de Saint-Hubert, en province du Luxembourg. Une marche qu'elle réalise en compagnie de plusieurs membres d'associations, de patients atteints d'un cancer, mais aussi d'autres membres de l'ASBL Fit Your Mind touchés par la maladie de Parkinson et d'adultes en situation de handicap.

L'objectif de cette randonnée ? Encourager le bien-être et la santé mentale en se baladant malgré la maladie ou le handicap. Plusieurs randonnées à pied ou à vélo auront lieu dans toutes les provinces du pays jusqu'à l'anniversaire de la Reine qui fêtera ses 50 ans le 20 janvier prochain.