La reine Mathilde rend visite à des élèves de handicirque à Bruxelles

(Belga) La reine Mathilde s'est rendue vendredi matin à l'École de Cirque de Bruxelles, située à Tour & Taxis et destinée aux enfants et adultes porteurs d'un handicap. La souveraine s'est longuement informée du fonctionnement de cette école et a suivi le déroulement d'un atelier. Elle a terminé son passage par un coup d'?il à une répétition d'étudiants.

L'institution existe depuis 40 ans et pour célébrer ce cap, elle organise un festival du 24 au 27 juin à la gare maritime de Tour & Taxis. Les élèves sont en pleine répétition pour ce grand moment. La reine Mathilde a consacré la plus grande de partie de son temps à suivre un atelier d'handicirque. L'école accueille chaque semaine 17 groupes venant de diverses institutions. Pour le directeur de l'école, Vincent Wauters, la visite de la Reine était "extraordinaire". "Elle est très calme. Elle peut vraiment faire de la magie avec les personnes porteuses de handicap. Elle a réussi à les approcher, leur posant des questions. On voit qu'elle a de l'expérience grâce à sa profession", a-t-il déclaré, faisant référence au passé de logopède de la souveraine, qui travaillait avec des enfants et adultes avec ou sans handicap. Elle a cessé son métier lorsqu'elle est devenue princesse mais vendredi, elle a revu une ancienne patiente à l'École de Cirque, atteinte du syndrome de Down (ou trisomie 21). Les retrouvailles ont été joyeuses. La Reine s'est facilement intégrée à l'atelier et a même tâté du diabolo, une initiative qui a été appréciée. "La Reine montre qu'elle est très intéressée et a été visiblement émue par ce que nos élèves lui ont montré", a salué le directeur de l'école. (Belga)