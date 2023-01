La reine Mathilde se confie à Alix Battard sur sa relation avec le roi Philippe: "On apprend à se connaître chaque jour davantage"

À l'occasion de son 50e anniversaire, la reine Mathilde a décidé de parcourir la Belgique pour promouvoir le thème de la santé mentale. Sa majesté est partie à la rencontre de témoins privilégiés et de professionnels du secteur au travers de grandes balades à pied et à vélo dans les différentes provinces du royaume. A l'occasion de ce projet, la Reine a accordé un entretien exclusif à Alix Battard pour RTL Belgium.

En quoi le roi Philippe et vous êtes-vous complémentaires dans votre façon de fonctionner ?

On a trouvé une manière de se compléter qui se renforce davantage avec les années. On est d'abord un couple. On apprend à se connaître chaque jour davantage, à vivre des expériences ensemble. Je trouve ça beau de pouvoir grandir ensemble et c'est un processus qui dure depuis 23 ans.

Cette complicité se renforce davantage ?

Oui, je pense, car c'est à travers les expériences qu'on vit dans la vie et en tant que parents.

Comment avez-vous géré le fait que votre fille aînée, la princesse Élisabeth, allait avoir un destin totalement différent de vos trois autres enfants ?

Nous avons toujours dit que chacun de nos enfants devait recevoir les mêmes opportunités dans la vie. On sait qu'il y en a une qui aura un destin, mais on essaie de donner à chacun les mêmes opportunités. Ça, c'est vraiment important pour nous et chacun de nos enfants le comprend aussi dans ce sens.

Avez-vous l'occasion de lâcher prise parfois et de faire des choses qui vous font oublier un instant que vous êtes la Reine de ce pays ?

Oui vraiment, mais par des choses simples. Vous savez j'ai beaucoup de joie d'aller au cinéma, au théâtre, ça, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi pouvoir aller prendre un café avec des amis ou des membres de la famille à Bruxelles ou ailleurs et prendre du temps. Mais surtout pouvoir perdre du temps.

