La reine Mathilde séduit la presse britannique grâce à ce petit accessoire que "même Kate ne porte plus" (photo)

Cela ne fait aucun doute, la reine Mathilde a fait forte impression outre-Manche. La presse britannique n’a pas du tout été avare de compliments concernant le style vestimentaire de notre reine des Belges. C'est lors de son déplacement en Allemagne cette semaine que la femme du roi Philippe a séduit les britanniques. Durant sa visite officielle en Rhénanie-Palatinat, Mathilde portait un serre-tête dans ses cheveux, un accesoire que les brtianniques trouvent So Chic. Certains, comme le Daily Express, ont écrit dans leurs colonnes: “C'est vraiment dommage que notre princesse Kate ne porte plus cet accessoire”. Si la reine a pour habitude de faire confiance à la maison Nathan pour ses robes, cette fois-ci cet élégant serre-tête provient de la maison Fabienne Delvigne. Elle a évidemment assorti rouge cet accesoire à sa robe de la même. “Un très bel accessoire", selon le journal britannique Daily Express. “Assez original, mais très élégant”, précise le quotidien.

©BELGA Petit vent de nostalgie Si les britanniques se sont à ce point pris d'affection pour ce petit détail, c’est parce que la duchesse Kate a souvent été aperçue également avec un bandeau ou un serre-tête dans les cheveux. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui Kate n'en porte pratiquement plus. Au grand dam des anglais.

Le Daily Express en a d'ailleurs réalisé une analyse: “Kate est la nouvelle princesse du Pays de Galles, et elle est occupée à se préparer pour son futur rôle de Reine. Depuis un certain temps, on peut clairement voir qu’elle abandonne les accessoires trop ‘coquets’ comme les bandeaux et porte plutôt des chapeaux assez imposants. Mais elle pourrait bien s’inspirer du dernier look de la reine de Belgique. Elle porte également le titre de Reine et n’a aucun souci à s’afficher avec un serre-tête.”