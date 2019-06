La Reine Mathilde visite un restaurant pour sans-abri à Anvers

La reine Mathilde a visité jeudi le restaurant pour sans-abri Kamiano à Anvers. Ce centre pour sans-abri de Sant'Egidio fête cette année ses 25 ans.



La communauté Sant'Egidio a commencé en 1994 à offrir un repas chaud une fois par semaine aux sans-abri d'Anvers. Aujourd'hui, la communauté offre deux fois par semaine un repas chaud aux sans-abri. A chaque fois, 250 personnes répondent à l'appel. 50.000 repas sont servis chaque année.

Mais en 25 ans d'existence, Kamiano est devenu plus qu'un simple restaurant. Ainsi, depuis cinq ans, un centre d'accueil est ouvert pour les plus démunis qui peuvent y déjeuner ou diner. Un médecin est aussi disponible et des douches et machines à laver sont mises à disposition. Un coiffeur propose ses services régulièrement.





250 bénévoles



La Reine a rencontré jeudi quelques personnes qui reçoivent de l'aide de Kamiano ainsi que quelques bénévoles parmi les 250 qui y sont actifs. Elle a aussi discuté avec des élèves de l'école hôtelière qui cuisinent régulièrement pour le centre ainsi que des bénévoles qui apportent des repas à vélo aux personnes qui ne peuvent pas se rendre au restaurant.

Elle a aussi rencontré des habitants de la maison pour personnes âgées vulnérables toute proche et quelques réfugiés syriens qui sont arrivés en Belgique via le corridor humanitaire de Sant'Egidio.