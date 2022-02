La reine Paola évoque pour la première fois sa relation extra-conjugale: "Je ne regrette rien"

Nous l'évoquions il y a quelques semaines, la reine Paola a tiré le bilan de sa vie dans une interview exclusive accordée au magazine Paris Match et dans un documentaire diffusé sur la RTBF. Elle y évoque ses problèmes de couple et le fait qu'elle n'a pas été heureuse pendant dix ans, de 1970 à 1980: "Je ne savais pas où aller. Il y avait ce danger du divorce à ce moment-là. J'ai pris une distance de tout pendant dix ans. J'étais très malheureuse et très triste".

Plus étonnant, la Reine a également évoqué une relation extra-conjugale qu'elle a eu de son côté et un cliché paru à l'époque qui "avait choqué toute la Belgique". Face à une photo d’elle et d'un homme mystérieux avec lequel elle a été photographiée marchant bras dessus, bras dessous sur une plage de Sardaigne, la Reine détaille: “Là, c’est une aventure un peu égoïste (...). Mais au fond, je ne regrette rien. Je n’étais pas heureuse. Pendant dix ans, je n’étais absolument pas heureuse du tout”.

Jusqu'à ce que le roi Albert lui révèle: "Je t'ai toujours aimée".

De l'identité de l'amant secret, rien ne sera révélé, détaille le site 7sur7 en révélant la photo inédite.