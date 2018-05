La reine Paola visite l'école Arc-en-ciel à Molenbeek

(Belga) La reine Paola a visité mardi matin l'école Arc-en-ciel située rue de Ribaucourt à Molenbeek. Cette rencontre visait à saluer les résultats remarquables obtenus par des écoles de Molenbeek-Saint-Jean, dans le cadre du projet Ecole de l'Espoir de la Fondation Reine Paola.

L'ensemble des quelque 380-400 élèves de l'école ont chanté "Qui ne se ressemble pas s'assemble" dans le préau pour accueillir la Reine. "Elle a été douce, attentionnée", remarque Hafsa Benzouien, la directrice de l'école. "L'équipe est très contente, les enfants aussi. Ils ont eu l'occasion de s'approcher, de lui parler... Tout le monde a été charmé". Le projet "Jouons pour mieux vivre ensemble", lancé l'an passé, a notamment été présenté à la Reine lors d'une table ronde. Dans ce cadre, un travail est effectué autour des préjugés, de la coopération ou encore de la solidarité au travers du jeu. Parents, élèves et enseignants sont impliqués dans la démarche. L'an passé, c'est d'abord un travail sur leurs identités qui a été effectué. Des parents sont notamment venus parler de leurs parcours de vie. "Si on en sait un peu plus sur soi, qu'on connaît ses atouts et ses faiblesses, on peut rencontrer l'autre et cette année on a misé là-dessus", explique Hafsa Benzouien. Des moments de partage ont été organisés au sein de l'école et entre écoles. Une vente aux enchères d'oeuvres réalisées par les enfants a ainsi été organisée au profit du Télévie. Les élèves ont également joué une pièce de théâtre. La directrice de l'école estime par ailleurs que la pédagogie du projet a eu un impact positif sur le bien-être des enfants, mais aussi sur leurs résultats scolaires: "On a eu ces dernières années d'excellents résultats au CEB (Certificat d'Etudes de Base) par exemple. Au niveau du taux d'absentéisme, tous les enfants qui participent au projet étaient présents à chaque fois qu'il y avait des présentations, des exposés..." La reine Paola a ensuite visité deux classes, où des activités étaient organisées. Dans la première, des parents et des enseignants jouaient avec les enfants. Dans la seconde, des seniors aidaient les plus jeunes à faire leurs devoirs. Elle a encore pris le temps de découvrir l'orchestre organisé par l'ASBL ReMuA et la chorale Singing Molenbeek. La Reine a terminé sa visite par des moments de rencontre avec les enseignants et les enfants. (Belga)