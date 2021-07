Fête nationale: devant les images des inondations, le roi Philippe ne peut retenir ses larmes (photos)

Le défilé du 21 juillet aura été placé sous le signe de la sobriété, au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière. Lors de la cérémonie, le roi Philippe semble avoir été ému aux larmes devant les images retransmettant la détresse des sinistrés.

Les célébrations du 21 juillet ont été réduites cette année en raison des inondations meurtrières et dévastatrices qui ont touché notre pays. Pour rendre hommage aux disparus, sinistrés et à toutes celles et ceux qui ont porté secours aux personnes dans le besoin, des images ont été diffusées sur des écrans géants. Le souverain a vraisemblablement été ému par ces vidéos des inondations montrant l'eau ravageant de très nombreuses maisons, les secours venant en aide aux sinistrés, la détresse des Belges, leur solidarité, aussi.

Ces images ont été suivies d'un silence, puis d'un morceau joué par la musique royale des guides qui assurait l'accompagnement musical de la cérémonie. Des photos des personnes intervenues lors des inondations et considérées comme des "héros nationaux" ont ensuite été diffusées: des pompiers, policiers, des agents de la protection civile, des bénévoles, des héros aussi de la crise sanitaires, tels que les médecins et infirmières.