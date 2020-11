Le couple royal s'est rendu au centre hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus au centre hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing ce mardi 17 novembre. Les souverains sont arrivés aux alentours de 15h00 pour visiter l'aile Covid dans laquelle des militaires de la Défense ont été récemment envoyés en renfort. Ils sont repartis 1h30 plus tard, sous les applaudissements et les remerciements du personnel.

Ce mardi, le couple royal a ainsi été accueilli avec une haie d'honneur par une partie du personnel hospitalier du CHBA, à Seraing. Il s'est ensuite entretenu personnellement avec une série de membres du personnel: la direction, certains chefs d'unités mais aussi avec un psychologue, un cuisinier, le service technique, etc. Les différents corps de métier ont pu leur expliquer à quoi ressemblait leur quotidien et les difficultés qu'ils rencontraient. Le Roi et la Reine ont également visité l'aile Covid où des militaires ont été déployés début du mois de novembre en appui aux structures hospitalières liégeoises. Ils y ont fait la connaissance d'une patiente de 87 ans, Rosa, tout juste guérie après plus de trois semaines de maladie et arrivée le 5 novembre de l'hôpital de la Citadelle. "Nous sommes heureux d'avoir pu accueillir les souverains. Ils se sont montrés empathiques, intéressés, à l'écoute de chaque personne", a commenté la directrice générale du CHBA Stéphanie De Simone, enchantée de cette visite. Un avis partagé par son président David Iliaens, qui ajoute: "C'est une première pour l'hôpital et ça fait du bien au moral du personnel". Le couple est parti peu après 16h30, après avoir été applaudi chaleureusement. Il s'agit de la deuxième visite royale en terre liégeoise en une semaine. Pour rappel, le 10 novembre dernier, le Roi s'était en effet rendu dans la faculté de Médecine vétérinaire de l'ULiège pour visiter le labo Covid, qui à ce jour est celui qui a réalisé le plus grand nombre de tests en Belgique. (Belga)