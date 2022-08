Le coût de la famille royale atteint... 40 millions d'euros: un record

Les dotations des membres de la famille royale Belge ont augmenté, rapporte Sudinfo. Elles atteignent désormais le record d'un peu plus de 40 millions d'euros, et augmentent donc de 793.000 euros par rapport à l'an passé. Cette augmentation est liée au coût de la vie et à l'inflation. Au total, la Famille royale coûte 3,3 millions d’euros de plus qu’avant.

En tout, 4 personnes ont bénéficié de cette augmentation. Le Roi voit sa liste civile (ndlr, ses frais en tant que Roi) augmenter de 703.000 euros, soit 5,6 % d’augmentation par rapport à 2021. La liste civile atteint donc 13.228.000 euros, un chiffre important mais qui doit payer les frais de fonctionnement du palais ainsi que les 120 employés qui y travaillent.

Les 3 autres personnes concernées par cette indexation sont la princesse Astrid, son frère le prince Laurent, et le Roi Albert II. C'est d'ailleurs la dotation de ce dernier qui retient toute l'attention. Selon SudInfo, le roi Albert II vient de passer le cap du million d’euros avec 1.035.000 euros.

Mais, pas de panique, les bénéficiaires de ces dotations doivent rendre des comptes de leurs dépenses, et ainsi, les justifier chaque année auprès de la Cour des comptes. Les dotations servent à assurer les coûts d’exploitation et une partie imposable du salaire. Chacun des membres de la famille royale recevra ces nouveaux revenus au troisième trimestre.