Le coût de la monarchie en augmentation en 2021: voici ce que le Belge débourse par an

Les coûts de la monarchie ont fortement augmenté cette année. Le budget de l'Etat a été réajusté en conséquence. Les coûts de la famille royale étaient évalué à 37 millions d'euros. Finalement, il faudra ajouter 2,5 millions.

Une hausse conséquente, difficile à cibler, car la liste civile du Roi ne change pas, indiquent nos confrères de SudPresse.

Les trois dotations accordées au roi Albert, à la princesse Astrid et au prince Laurent non plus. Il faut chercher cette augmentation du côté des coûts relatifs à la Famille royale. 15 millions et demi pour la sécurité des bâtiments et des personnes.

Plus de 6 millions pour l'entretien des Palais, plus de 2 millions pour payer les militaires qui protègent la famille et quelques centaines de milliers d'euros encore pour les voyages officiels. C'est bien tout cela qui fait grimper la facture de base. Il faudra donc débourser 40 millions pour 2021. Soit 3 euros et 42 centimes par habitants.