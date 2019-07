Le discours du Roi décortiqué: "Comme un sage au milieu de la tempête politique et médiatique"

Le Roi a prononcé son traditionnel discours en cette veille de fête nationale. Au centre du message royal, cette année, on retrouve évidemment les négociations politiques en cours. Le Roi montre avec ce discours que la formation du gouvernement est au cœur de ses préoccupations. Le Roi ne cache pas que la tâche est grande, et il insiste sur l’importance de trouver rapidement des compromis. "Je me rends compte des contraintes dans lesquelles nos dirigeants politiques doivent travailler. Mais les défis sont tels qu’il faut les relever sans tarder, avec courage et détermination", déclare-t-il.

Un sage au milieu de la tempête

Le Roi a un ton à la fois dynamique et décontracté. La situation est grave, mais il est confiant en l’avenir. Le souverain porte un discours positif. Il mise sur le dialogue, il prône un débat nuancé à une époque où les buzz et les "fake news" - les fausses informations - agitent l’opinion publique. Il joue parfaitement son rôle. Il est tempéré, neutre. Il se pose presque comme un sage au milieu de la tempête politique et médiatique. Pour lui la Belgique a toutes les cartes en main pour s’en sortir. C’est même dans son ADN. Il déclare: "Notre diversité et notre complémentarité sont notre force. C’est comme cela que le monde nous connaît et c’est là qu’on nous attend. Peut-être que nous n’en avons pas suffisamment conscience. C’est pourtant notre nature profonde. Cela doit être notre fierté."

Dans ce contexte, le Roi veut recentrer sa communication sur l’essentiel sur son image institutionnelle. Contrairement à aux années précédentes, cet été on ne devrait pas voir les traditionnelles images de vacances en famille ou de "Kitesurf". Le Roi reste très vigilant par rapport aux messages qu’il veut donner au public.