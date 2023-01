Le jour où la vie de la Reine Mathilde a basculé: "On n'est jamais vraiment préparé à une vie publique"

La Reine Mathilde fête ses 50 ans. RTL-TVI lui consacre une soirée spéciale, avec un documentaire et une interview exclusive en Belgique francophone, à découvrir, ce vendredi, date de son anniversaire, dès 19h50.

Votre destin a basculé le 13 septembre 1999, quand vos fiançailles ont été officialisées avec le prince Philippe à l'époque. D'un instant à l'autre, vous avez perdu l'anonymat. Étiez-vous préparée à cela ?

"On n'est jamais vraiment préparé à une vie publique, et c'est certainement un processus qui prend du temps. J'ai tout ce même eu une période de transition, qui a été extrêmement importante pour moi. J'étais logopède, et j'ai dû mettre ça de côté, je ne pouvais plus continuer. Mais j'étudiais un Master en psychologie, que j'ai décidé de continuer. J'ai terminé mes études en 2002, Élisabeth avait 1 an. J'ai terminé à ce moment-là mon mémoire. Cette période de transition a été vraiment très importante, pour ne pas devoir abandonner tout en une fois. Et puis de toute façon la psychologie, c'est toujours utile", confie la souveraine.

Enfin, à la fin de ses études, Mathilde admet que "mon époux (le prince à l'époque, futur Roi Philippe) était tout de même content qu'il n'y avait plus ces blocus ; il était assez heureux en 2002 quand j'ai rendu mon mémoire, il s'est dit 'on va peut-être passer à autre chose, maintenant'".





