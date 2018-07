Le Palais Royal est ouvert au public: découvrez l'impressionnante série de portraits du roi Baudouin peints par le roi Philippe

Comme chaque année, au lendemain du 21 juillet, le Palais Royal de Bruxelles ouvre ses portes au public, jusqu'au 2 septembre. On peut y voir, entre autres, un hommage au roi Baudouin, disparu il y a 25 ans, à travers, notamment, des portraits de l'ancien souverain peints par le roi Philippe.

C’est à partir de ce dimanche que le Palais Royal ouvre ses portes au public et ce, jusqu’au 2 septembre. Du haut des escaliers, un portrait du roi Baudouin accueille les visiteurs. Très vite, leurs regards se tournent vers le plafond, les curieux sont émerveillés dès les premiers pas. "C’est assez impressionnant, c’est quand même relativement grandiose. Le lustre, je trouve qu’il est vraiment très impressionnant", commente une jeune femme.





"C’est tout à fait exceptionnel de voir des documents qui sortent rarement des archives"



Les visiteurs ne sont pas au bout de leurs surprises, le palais regorge de merveilles. Dans la salle du trône, une nouvelle exposition présente un retour inédit sur les cérémonies du palais depuis 1831. "C’est tout à fait exceptionnel de voir des documents qui sortent rarement des archives, notamment les contrats de mariage ou bien les invitations aux cérémonies", fait remarquer Alexandre Duym, historien.





"C’est un côté du roi Philippe qu’on ne connaît pas"



Mais la véritable pièce maîtresse se trouve quelques mètres plus loin. Les œuvres peintes par le roi Philippe rendent un vibrant hommage à son oncle, le roi Baudouin. "J’aime bien la peinture, donc il faut reconnaître les talents, même s’ils sont cachés, et je crois que c’est un côté du roi Philippe qu’on ne connaît pas", réagit une visiteuse.



Pour les fans de l’artiste, il est même possible d’acheter une copie des œuvres à la sortie.