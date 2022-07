Le palais royal sera bientôt ouvert au public avec une exposition inédite consacrée au roi Baudouin

Le palais royal de Bruxelles sera ouvert au public à partir du 23 juillet, comme tous les étés. Avec trois expositions à visiter dont l'une consacrée au roi Baudouin, décédé en juillet 1993. Le roi Philippe et la reine Mathilde l'ont visitée ce mercredi matin avec la presse.

Notre journaliste Amélie Schildt décrit cette visite qu'elle a fait ce matin auprès du Roi: "Le palais royal expose des objets rares qui ont appartenu au roi Baudouin et qui ont été soigneusement conservés par son épouse la reine Fabiola et puis par le roi Philippe. Ces objets font partie des collections privées et certains n'ont encore jamais été exposés, comme les lunettes du roi Baudouin ou encore son agenda de travail. Cette exposition met à disposition des regards des curieux, des cadeaux reçus par le Souverain, comme le ballon de football des Diables rouges qu'ils ont offert au roi après le mondial 86 à Mexico ou encore un petit drapeau qui a accompagné le premier Belge, Dirk Frimout à se rendre dans l'espace. Le roi Philippe et son épouse ont découvert cette exposition avec beaucoup d'intérêt. Le Roi était très attaché à son oncle, le roi Baudouin, qui l'a initié au métier de roi. Cette visite au sein du palais royal est également l'occasion de découvrir la fonction royale un petit peu différemment. Le palais sera ouvert à partir du samedi 23 juillet, jusqu'à la fin du mois d'août. Attention, il faut réserver en ligne."