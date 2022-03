Le prince Andrew présent à l'hommage au prince Philip

(Belga) Le prince Andrew sera présent ce mardi à l'hommage à son père, le prince Philip. Le duc d'York figurait sur la liste des invités, mais sa présence a finalement été incluse dans le programme de la journée, a annoncé Buckingham Palace.

Ce sera sa première apparition publique depuis l'enterrement de son père. Le prince est persona non grata depuis l'action en justice à son encontre pour agression sexuelle envers Virginia Giuffre, mineure au moment des faits. Des poursuites abandonnées récemment après un règlement financier. Le prince Harry et sa femme Meghan ne seront pas présents, le couple disant ne plus se sentir en sécurité au Royaume-Uni. Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth, est décédé le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. (Belga)