C'est l'anniversaire du prince Gabriel!

Le prince Gabriel, second enfant du Roi Philippe et de la Reine Mathilde célèbre son anniversaire ce 20 août. Il a déjà 17 ans. L'occasion pour la famille royale de remercier via les réseaux sociaux les nombreux citoyens qui ont envoyé au jeune homme leurs meilleurs voeux.

Le prince, qui dépasse en taille désormais ses célèbres parents, poursuivra à la rentrée sa scolarité à l'International School of Brussels, située à Watermael-Boisfort. Cette école privée, fréquentée par des élèves provenant d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et d'Asie, comporte des frais d'inscription qui s'élèvent à 39.515 euros par an. Cette formation lui permettra de décrocher un baccalauréat international en deux ans pour pouvoir intégrer l'une des plus grandes universités du monde. Rentré en septembre 2019, ce sera donc sa dernière année dans cet établissement.

Contrairement aux enfants du roi Albert II, les enfants du roi Philippe ne percevront pas de dotation, excepté Elisabeth.