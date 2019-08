Pourquoi le prince Gabriel, 16 ans, change-t-il d'école cette année?

Non, vous ne verrez pas cette année le prince Gabriel, deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde accompagner sa jeune soeur, la princesse Éléonore de Belgique aux portes de l'école Sint-Jan-Berchmans en ce premier jour de rentrée. Et pour cause, le prince Gabriel qui vient de fêter ces 16 ans, change d'école pour cette année scolaire 2019-2020, nous apprennent ce matin les journaux du groupe Sudpresse.

Dès ce jeudi matin, le prince intègre l'International School of Brussels, située à Watermael-Boisfort. Cette formation lui permettra de décrocher un baccalauréat international en deux ans pour pouvoir intégrer l'une des plus grandes universités du monde.

Cette école privée, fréquentée par des élèves provenant d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et d'Asie, comporte des frais d'inscription qui s'élèvent à 39.515 euros par an.

Contrairement aux enfants du roi Albert II, les enfants du roi Philippe ne percevront pas de dotation, exceptée Elisabeth.

De son côté, la princesse Elisabeth, poursuivra cette année son cursus scolaire au Pays de Galles.